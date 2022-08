Leo Lins faz 'piada' com morte de MC Kevin e mãe de funkeiro detona: ‘ridículo’

“Tem cada coisa que acontece que não consigo entender. Por que a pessoa quer fazer humor com a desgraça dos outros? Não entendo. Ridículo. Pergunta pra sua mãe o que ela acharia se alguém fizesse essa palhaçada falando de algum irmão, algum parente seu… Quer aparecer, coloca alguma coisa na cara, mas não fala das pessoas que já morreram… Presta atenção no que você fala”, disparou.

Valquíria, mãe do Mc Kevin, reage ao ver piada de Léo Lins sobre a morte do filho: “Ridículo” pic.twitter.com/3yNGsmpcfE

A mãe do funkeiro, Valquíria Nascimento, teve conhecimento do vídeo e detonou o humorista em uma sequência de stories.

Leo Lins está sendo detonado após fazer uma piada com a morte de MC Kevin. O vídeo, que circula pelas redes sociais, foi durante uma apresentação de seu show no teatro Positivo, em Curitiba.

