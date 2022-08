Filha de Silvio Santos alfineta Globo após contratação de Lívia Andrade

A filha do Silvio Santos, Daniela Beyruti, alfinetou a TV Globo após circular a notícia que Lívia Andrade foi contratada pela emissora

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil", escreveu Daniela que faz parte do Conselho Administrativo do Grupo Silvio Santos.

Lívia Andrade irá trabalhar no Domingão com Huck. Ela será uma das juradas fixas do quadro Acredite em Quem Quiser, segundo o Notícias da TV.