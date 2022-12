Leo Dias confirma mais 2 influencers no BBB23; veja quem são

Com o BBB23 na porta, Leo Diasc onfirmou hoje (12) mais duas famosas que estarão no Camarote do reality show. Pelo menos a princípio elas estariam confirmadas.

São elas as influenciadoras digitais Dora Figueiredo (com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Twitter e YouTube) e Sofia Santino (3 milhões de seguidores no Instagram, 3 milhões em seu canal do YouTube e 6 milhões no TikTok).

Paulista de 28 anos, Dora Figueiredo já era uma youtuber famosa quando deu um relato sobre um relacionamento abusivo com o ex-namorado, o youtuber Otávio Albuquerque. Bissexual, ela esteve na Farofa da Gkay e reclamou que o dark room acabava "cedo".

Já Sofia Santino é recifense, tem 21 anos e recentemente revelou ser bissexual. Ela foi no Teen Choice Awards ao prêmio de "Melhor Muser" , termo referente aos famosos no app chamado Musical.Ly. e também ficou famosa no youtube com vídeos de diferentes temáticas, como desafios, vlogs e jogos.