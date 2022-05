Léo Dias causa alvoroço durante gravação do DVD da Joelma em Manaus

Léo Dias no bastidores do DVD da Joelma pic.twitter.com/uyAB67CaaN

Após o show de abertura, feito pelo forrozeiro Dorgival Dantas, houve um grande tumulto no público, tratava-se de Léo, que veio acompanhar os bastidores do show.

Manaus/AM - O jornalista mais polêmicos e queridos do Brasil, Léo Dias, causou alvoroço durante a gravação do show da Joelma na noite deste sábado (15).

