Após morte do diretor Breno Silveira, Globo vai exibir '2 Filhos de Francisco'

Amigos e famosos lamentaram a morte --entre eles, o cantor Luciano Camargo. "Ele foi um divisor de águas na vida de Zezé Di Camargo & Luciano. Éramos conhecidos, mas não tínhamos o respeito pela crítica séria", disse. "Eu não imaginava que alcançaria o que alcançamos depois do filme. Foi como uma renovação. Senti, na época, como se eu tivesse sido lançado no Brasil, de tão grande que foi."

O cineasta chegou a ser socorrido, mas sofreu uma parada cardíaca. A equipe do filme foi a Limoeiro, a 80 quilômetros do Recife, para rodar cenas da infância da protagonista. A morte foi confirmada pela produtora Conspiração, da qual Silveira era sócio.

Ao ser lançado, em 2005, o filme levou 5,3 milhões de pessoas às salas de cinema e ganhou outros milhões de espectadores pelas várias vezes em que foi exibido na televisão. O longa chegou a ocupar a liderança no ranking dos filmes mais vistos do cinema brasileiro.

