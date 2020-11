Leo Dias acusa Raissa de armação em surtos e web reage: 'tóxico'

Leo Dias foi alvo de críticas nas redes sociais, neste domingo (29) durante a transmissão do "Hora do Faro", com a eliminada de 'A Fazenda 2020', Raissa Barbosa.

LEO DIAS TERMINOU DE ENTERRAR A RAISSA pic.twitter.com/4YaWwTJbkO — ؘ (@cwncelado) November 29, 2020



Isso porque o colunista afirmou que a jovem, que sofre de Síndrome de Borderline, tinha "surtos seletivos" no programa, insinuando que ela estaria encenando os problemas psicológicos.

Além disso, Léo ainda falou que Raissa saiu porque "mudou de personalidade" e o público queria continuar vendo os surtos. Em resposta, internautas reagiram afirmando que as alegações foram descabidas e que a participante continuou querida pelo público até o fim, e que só foi eliminada por conta do sistema de votação da Record.

Confira a reação dos internautas: