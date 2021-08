Lary Bottino retruca Anitta e diz que cantora se ‘desfaz’ de amigos

Lary retrucou: “Exatamente do seu jeitinho de ter por perto pessoas que fazem tudo por você, como eu fiz e não preciso citar 1% e se desfazer quando você bem entender como você faz com metade deles. Esses de 10 anos não conheci. Nenhum deles esteve, por exemplo, quando você tava internada com trombose e só eu estive ali. Quando, por exemplo, engoli diversos reflexos da sua personalidade e do seu jeitinho e nunca deixei de estar ali. E, graças a Deus, não me aproximei precisando de nada, nunca precisei e continuo não precisando. Só gratidão”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.