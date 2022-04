Larissa perde dente durante churrasco com ex-bbbs e é zoada por Laís

No Instagram, Larissa contou sobre o perrengue. “Minha gente vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu como sempre, né.. Eu comendo.. O dente que eu tô agora é o provisório, o permanente mesmo eu só vou colocar terça-feira. Vocês sabem que é dente de resina e olha o que foi que aconteceu: eu mastiguei um negócio forte com o dente na frente”, disse mostrando como ficou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.