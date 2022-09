Larissa Manoela recusou foto com Jade Picon no Rock in Rio, diz jornal

Tanto Jade quando Larissa são ex-namoradas de João Guilherme, que também marcou presença no Rock in Rio na presença de um segurança particular.

Vários famosos marcaram presença na área VIP do Rock in Rio, deste sábado (3), mas um detalhe chamou atenção de quem estava por lá.

