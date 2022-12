Larissa Manoela e André Luiz Frambach anunciam noivado

Ela ainda comentou sobre a vida do casal entre Rio e São Paulo. "Eu amo o Rio, acho que me encontrei nesse lugar onde vejo que tenho equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Estamos curtindo essa vida juntos, ele me ensina a curtir um pouco mais do que eu estava acostumada. Sou muito do trabalho", revelou a atriz.

