Após descartar assalto, polícia divulga vídeo que mostra Thiago Rodrigues caindo sozinho

"Nós podemos afirmar que é ele, sentado em uma barraca de feira, possivelmente. E, de repente, ele tomba pra frente e cai", disse a delegada. Nesse momento, duas pessoas prestaram socorro ao ator. Para a polícia, a única dúvida que resta é se o celular do ex-global foi furtado depois da queda ou se ele perdeu o aparelho, pois ainda não apresentou o telefone às autoridades. A mochila com a carteira do ator e outros pertences não foram levados. "Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: eu não me recordo do que aconteceu", completou a delegada.

A delegada responsável pelo caso, Bianca Lima, analisou imagens de câmeras de segurança e desmentiu as primeiras versões que foram levantadas. "Para a polícia, o ator não foi vítima de um assalto e nem sofreu nenhuma agressão", diz a reportagem do Domingo Espetacular de hoje (18).

