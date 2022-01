Larissa Manoela desabafa e chora ao falar do aumento de casos da covid-19

Larissa Manoela desabafou com seus seguidores sobre o atual momento que o mundo se encontra: aumento de casos da covid-19 e influenza. A atriz não conteve as lágrimas ao falar sobre o assunto. "Não se assustem por eu estar aparecendo aqui dessa forma. Eu custei para fazer esses stories porque realmente um momento muito pessoal, muito meu, muito íntimo que eu estou vivendo aqui agora", começou Larissa. "Me permiti chorar, vibrar pelas coisas boas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo lamentar pelo momento difícil que a gente voltou a viver. Então é um turbilhão, um mix de emoções". "Infelizmente, no meio de tanta coisa boa, vi que o número de casos de pessoas infectadas com covid e com influenza está muito alto. Então, meu pedido é cuidem-se”, acrescentou. "Eu sou jovem, tenho muitos seguidores jovens e eu sei que a gente tem sede de viver. Agora que a gente pensou em voltar ao normal, a gente se jogou em festas, a gente voltou a abraçar, a gente voltou a se encontrar. É maravilhoso a gente poder sair com nossos amigos, confraternizar. É maravilhoso viver. Então vamos valorizar essa vida que a gente tem. Vamos nos cuidar”. A atriz também agradeceu o sucesso de seu novo filme na Netflix.

