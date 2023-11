Larissa Manoela consegue encerrar sociedade com os pais após decisão na Justiça

Larissa afirmou que as brigas começaram quando ela passou a questionar como estava a questão financeira. A sua carreira era completamente administrada pelos pais, que limitavam até os gastos pessoais da artista —- ela recebia apenas uma mesada do dinheiro gerado pelo seu próprio trabalho.

Em agosto, a atriz revelou ao Fantástico que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões devido à briga com os pais, que ficariam com o montante. Ela afirmou que iria tocar sua carreira sem os pais e recomeçar seu patrimônio do zero.

A informação é do colunista Rogério Gentile, do Uol.

