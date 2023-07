Kim Kardashian viaja 12 mil km e vê Messi, CR7 e Neymar em 4 dias

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A socialite Kim Kardashian viajou dos Estados Unidos ao Japão em um intervalo de quatro dias e viu Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

Kim esteve na última sexta (21) na estreia do craque argentino pelo Inter Miami. Junto do filho, Saint, de LeBron James e Serena Williams, ela presenciou Messi marcar um golaço de falta no final para dar a vitória ao seu time no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

Ela também assistiu ao amistoso desta terça (25) entre PSG e Al Nassr, disputado no Japão. A empresária foi no Estádio Nagai, em Osaka, e acompanhou CR7 em ação e Neymar no banco no empate sem gols.

As cidades ficam a cerca de 12 mil quilômetros de distância. A viagem dura a partir de 20 horas e a passagem custa em média R$ 14 mil, de acordo com a empresa aérea United Airlines.

Kim e o filho posaram com Neymar após a partida. O astro brasileiro não entrou em campo, mas deu uma camisa autografada ao garoto de sete anos.