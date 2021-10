Kim Kardashian e Pete Davidson são clicados de mãos dadas em montanha-russa

Os flagras foram publicados pelo revista People e por um usuário no TikTok. No local estavam ainda Kourtney e o noivo Travis Barker. Fontes garantiram ao site que Kim e Pete são apenas amigos.

Vale lembrar que os dois protagonizaram uma cena com direito a beijo, como Princesa Jasmine e Aladdin, durante uma paródia do programa.

Kim Kardashian was spotted with Pete Davidson on a rollercoaster at Knott's Scary Farm in Buena Park, California. : @people pic.twitter.com/aprr8zYSHs

