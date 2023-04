Keyt Alves, gêmea de Key do BBB23, passa por cirurgia após lesão

Keyt Alves, irmã gêmea de Key Alves, do BBB23, passou por uma cirurgia neste sábado (22) após sofrer uma lesão no joelho durante uma partida do seu time, o Vôlei Vinhedo, contra o Taubaté, pelo 3º lugar da Superliga B, no fim de março.

A jogadora de vôlei e musa do OnlyFans passou por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior com reforço extraarticular e deve poder voltar a jogar somente daqui a 9 meses.

“Estou muito ansiosa para começar a fisioterapia!", disse Keyt após agradecer a equipe do hospital.