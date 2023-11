Key Alves revela mudança para os EUA e decepção com o BBB: 'difícil'

"O lance de sair do BBB me surpreendeu. Achei que teria mais (retorno). A gente pensava que ia ser como foram os BBBs da pandemia, mas não foi. Teve muita queda de publicidade para muita gente e para mim. Esse negócio está diminuindo muito. Se a gente não tiver um trabalho fixo, uma coisa nossa, vai ficar difícil viver só de ser influenciador. Ainda bem que sou atleta e sempre vivi disso", contou Key em entrevista à Quem.

