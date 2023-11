Cantor Kevi Jonny sofre tentativa de sequestro

"Dois caras pararam um carro, desceram e colocaram a arma na minha cabeça. Eles tentaram me levar à força", disse. "Eu já estava na porta do estabelecimento onde eu iria entrar e o pessoal começou a gritar muito de lá de dentro. Tenho certeza que foi Jesus; eu me segurei, e felizmente não sabia o que fazer. Eu só pedi pros caras terem calma. Eles pegaram pelo meu pescoço, e acredito que foi a mão de Deus que fez os caras me soltarem", completou.

