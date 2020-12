Kevin Spacey reaparece em mais um vídeo inquietante com mensagem natalina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O que seria a véspera de Natal sem uma mensagem minha?", diz o ator Kevin Spacey no começo de um vídeo publicado nesta quarta em seu canal no YouTube com o título "1-800 XMAS".

É uma referência ao fato de que já é o terceiro ano consecutivo em que ele só aparece publicamente através de mensagens algo inquietantes durante as festas natalinas.

Em 2017, sua imagem se corroeu por denúncias de assédio sexual contra menores de idade, divulgadas em meio ao movimento MeToo e hoje correm na Justiça americana. Desde então, Spacey não é escalado para filmes e foi demitido de produções como "House of Cards".

A mensagem de cerca de dois minutos é de difícil compreensão. "Muitas pessoas me buscaram neste último ano para dividir seus conflitos. Minha habilidade para ajudá-los só foi possível por minhas próprias dificuldades. E enquanto é um privilégio oferecer apoio, ainda é algo além das minhas capacidades."

O ator grava a si mesmo andando por um parque. "Se você está sofrendo, se sente culpa ou vergonha, se está em conflito com a sua identidade, se você se sente contra a parede ou se sente que não há um caminho para você, eu juro que há", afirma. "Neste feriado e além, mesmo que você não sinta isso, há pessoas por aí que entendem e podem ajudar. Você não está sozinho."

Spacey termina desejando um feliz Natal, afirma que as coisas vão melhorar e deixa na tela o número de emergência para prevenção de suicídios.