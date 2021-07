Kaysar Dadour é o eliminado da semana do 'No Limite'

“Na minha cabeça o No Limite era uma coisa, mas na real é totalmente diferente. Aprendi muitas coisas, como cortar lenha, a ter mais paciência e dividir mais coisas com as pessoas. Dar valor a minha cama, água, banheiro e a vida de verdade”, explicou o ator, que já participou do Big Brother Brasil edição 18.

Kaysar foi pra o portal da Eliminação e acabou saindo com a maioria do voto dos participantes.

O ator sírio Kaysar Dadour foi o nono eliminado do programa 'No Limite', após a unificação dos grupos, o Jandaia.

