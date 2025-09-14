Katy Perry manda recado para fãs brasileiros antes de fechar The Town 2025
Katy Perry se dirigiu aos fãs brasileiros em um post realizado neste domingo (14) no Instagram, enquanto ela se prepara para fechar o The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
No Instagram, a cantora compartilhou fotos com um look prateado e escreveu: "Eu disse que voltaria, e aqui estou para dançar na luz com todos vocês novamente", destacando também as próximas apresentações em Curitiba e Brasília.
Além de Katy, o Palco Skyline recebe Camila Cabello, J Balvin e a brasileira Iza. No Palco The One, se apresentam Ludmilla, Joelma com artistas paraenses e Jota.Pê com João Gomes. Outros destaques do festival incluem Belo no Palco Quebrada e Jacob Collier no São Paulo Square.
Confira a programação deste domingo, 14 de setembro:
Palco Skyline
15h40 – The Flight
15h50 – Iza
18h10 – J Balvin
20h30 – Camila Cabello
23h15 – Katy Perry
Palco The One
14h40 – Jota.Pê convida João Gomes
17h00 – Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
19h20 – Dennis DJ convida Tília
21h55 – Ludmilla
The Tower
01h05 – ANNA
Palco Quebrada
15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
18h15 – Orquestra Sinfônica de Heliópolis
20h35 – Belo
Palco Factory
13h00 – Felipe Cordeiro
14h45 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
17h05 – Rachel Reis
19h25 – Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
São Paulo Square
14h00 – SP Square Big Band
17h10 – SP Square Big Band com Amanda Maria
19h30 – João Bosco Quarteto
22h05 – Jacob Collier
