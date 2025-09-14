   Compartilhe este texto

Katy Perry manda recado para fãs brasileiros antes de fechar The Town 2025

Foto: Reprodução/Instagram

Katy Perry se dirigiu aos fãs brasileiros em um post realizado neste domingo (14) no Instagram, enquanto ela se prepara para fechar o The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No Instagram, a cantora compartilhou fotos com um look prateado e escreveu: "Eu disse que voltaria, e aqui estou para dançar na luz com todos vocês novamente", destacando também as próximas apresentações em Curitiba e Brasília.

Além de Katy, o Palco Skyline recebe Camila Cabello, J Balvin e a brasileira Iza. No Palco The One, se apresentam Ludmilla, Joelma com artistas paraenses e Jota.Pê com João Gomes. Outros destaques do festival incluem Belo no Palco Quebrada e Jacob Collier no São Paulo Square.

Confira a programação deste domingo, 14 de setembro: 

Palco Skyline
15h40 – The Flight
15h50 – Iza
18h10 – J Balvin
20h30 – Camila Cabello
23h15 – Katy Perry

Palco The One
14h40 – Jota.Pê convida João Gomes
17h00 – Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
19h20 – Dennis DJ convida Tília
21h55 – Ludmilla

The Tower
01h05 – ANNA

Palco Quebrada
15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
18h15 – Orquestra Sinfônica de Heliópolis
20h35 – Belo

Palco Factory
13h00 – Felipe Cordeiro
14h45 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
17h05 – Rachel Reis
19h25 – Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

São Paulo Square
14h00 – SP Square Big Band
17h10 – SP Square Big Band com Amanda Maria
19h30 – João Bosco Quarteto
22h05 – Jacob Collier

