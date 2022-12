Kate Middleton se sente 'traída' por Harry após documentário, diz revista

Entre as diversas revelações do documentário, estão o rompimento de Harry e William, uma briga em que o príncipe de Gales teria gritado com o irmão, entre outros.

"William não está planejando dar seu lado da história ou retaliar abertamente. Ele continua digno e trabalhando. Kate está magoada e se sente traída por Harry ter feito isso com ela também, especialmente porque eles costumavam ser muito próximos", afirmou a fonte à revista americana US Weekly.

