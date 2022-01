Kate Middleton posa para retratos de celebração de 40 anos

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, protagonizou um ensaio para celebrar a chegada dos seus 40 anos. As imagens foram divulgadas no dia do aniversário da esposa do príncipe William, neste domingo, 9 de janeiro. Os três retratos feitos pelo fotógrafo Paolo Roversi ficarão em exposição permanente na galeria de arte National Portrait Gallery. Em uma das fotos, Kate usa um par de brincos de diamantes cintilantes que pertencem a Rainha Elizabeth, e um vestido de cetim vermelho. Em outro clique em preto e branco, ela aparece com brincos de diamante e pérola que pertenceram à princesa Diana, sua sogra, falecida em 1997. Outra joia que chama atenção é o anel de noivado de safira, peça icônica da realeza.

