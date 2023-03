Kate Middleton e príncipe William estão em pé de guerra por causa de livro de Harry

Kate Middleton e príncipe William estariam em pé de guerra nos bastidores da realeza por causa de livro de Harry, "O Que Sobra", em que além de outras polêmicas, fala sobre a rixa entre Meghan Markle e Kate Middleton.

Segundo uma fonte do Palácio de Buckingham,: "Kate sentiu que William deveria defendê-la mais", "No entanto, William achou que não dizer nada era melhor."

Ela estaria chateada não só porque William e o rei Charles II escolheram ficar calados sobre o livro de Harry, mas também ficou envergonhada devido o confronto familiar ir parar na imprensa.

Por fora, os dois vêm mantendo as aparências e trabalhando juntos no cumprimento de seus deveres. Mas com as portas fechadas, o casal teria passado a brigar com direito a xingamentos e insultos.

Para o desespero de Kate, outro livro que fala sobre o relacionamento com William deve chegar às livrarias em breve no Reino Unido. "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" , do autor real Tom Quinn.

"Eles têm brigas terríveis.". "O grande estresse para William e Kate é que eles estão constantemente cercados por assessores do Palácio", "Quando ele fica irritado com Kate, seus assessores percebem pela maneira como ele fala com ela.", dizem alguns trechos.