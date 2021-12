Karina Bacchi diz que abandonou carreira de atriz após ler sobre adultério na Bíblia

Karina Bacchi revelou que não vai mais atuar como atriz e a decisão veio após um ler na Biblia sobre adultério. Ela trabalhou em novelas como ‘Da Cor do Pecado’ e O Clone. "Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena na qual ela vai ter que beijar, abraçar... Aquilo não é considerado adultério? Acho que estaria sendo contra o que a Bíblia diz. Isso é algo que me conflitou demais", contou a ex-atriz em conversa com o pastor Rodrigo Silva no canal Positivamente Podcast. E acrescentou: "Eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas também porque eu não me sentia à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso”. Bacchi se converteu ao evangelho em julho. Ela é casada com o ex-jogador Amaury Nunes e mãe de Enrico, de 4 anos.

