Kamila Simioni detona festa de aniversário de Deolane: 'só restou água'

Deolane Bezerra e Kamila Simioni trocaram farpas nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (11). Após um perfil de fofoca publicar que as duas haviam parado de se seguir nas redes sociais, a empresária detonou a festa de aniversário da viúva de MC Kevin.

Para quem não lembra, Simioni ficou conhecida na mídia após vir à tona o caso dela com Tonny Medeiros, marido de Scheilla Carvalho, em 2013. Na época, a dançarina estava confinada em A Fazenda e só ficou sabendo da traição ao deixar o reality.

Simioni foi uma das convidadas de Deolane, mas contou que não gostou da festa ao responder um internauta.“As festas que eu faço meus convidados bebem e comem exatamente o que eu bebo e como, nas festas que eu faço todos se divertem de igual pra igual, do menor a o maior, tem essa [email protected] de ter royal só na minha mesa não", iniciou.

"As festas que eu faço minha irmã não pega no microfone e grita os seguranças para retirar as pessoas do espaço separado para a família, festa de aniversário não é show, onde vc paga e vai, festa de aniversário você é convidado pra ir, e deve ser tratado com dignidade e de igual pra igual, não estou falando de mim, estou falando das inúmeras pessoas que foram tratadas dessa forma!! Não faço festa para discriminar pessoas, ou achar que um é melhor que o outro! Não faço festa pra ficar mais no palco do que o microfone kkkkkkkk Eu faço festa pra ficar no meio dos meus convidados, eu faço festa pra receber todos os meus convidados um a um, eu faço festa para convidar as pessoas que eu amo, e não pra usar as pessoas! Dra, obrigada pelo convite, nada contra a sua pessoa, apenas contra a festa, a senhora tem que aprender como se faz uma festa!”, acrescentou.

E não parou por aí. A empresária relembrou a polêmica sobre a divisão de celebridades e subcelebridades na festa. “Verdade, tinha essa divisão sim, cheguei, Jader o segurança (que por sinal é extremamente educado, e tb estava sem lugar na festa) o mesmo me acompanhou e me colocou nesse espaço dos "artistas" kkkkkkkk porém, super cheiooooo, não dava pra respirar, não tinha sequer 1 garçom, bebida, nadaaaa, eu como sou acostumada com fartura nas minhas festas, sai desse espaço e fui pra área comum, onde tb tinham vários "artistas" e fui procurar algo pra beber, pra minha surpresa, só restou água, por isso o motivo do meu stories falando que eu tava só na água kkkkkkkkk mas enfim, a festa tava top kkkkkkkkkk”, escreveu.

Simioni também esclareceu sobre ter comprado três presentes para Deolane. Ela ainda debochou afirmando que o único presente que havia comprado para a (ex) amiga pegou de volta.

"Não comprei 3 presentes também não, inclusive o único que eu comprei eu trouxe de volta porque sou dessas. Na hora que eu achar viável eu dou o meu parecer sobre essa "festa" (...) Só vai falar bem daquela festa quem precisa estar ao lado da Dra por mídia ou por $$$", disparou.