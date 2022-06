Justin Bieber pede orações após revelar síndrome rara: 'cada vez mais difícil comer'

Justin Bieber pediu orações aos fãs ao desabafar sobre o agravamento do seu quadro após divulgar um vídeo mostrando que está com o rosto paralisado devido à síndrome de Ramsay Hunt. O cantor preocupou os fãs ao mostrar o que aconteceu com ele em um vídeo nesta semana.

No Instagram, o cantor de 28 anos escreveu: "Tem ficado cada vez mais difícil comer, o que tem sido extremamente frustrante. Por favor, orem por mim".

Antes do desabafo, Bieber havia gravado um vídeo mostrando que metade do seu rosto está paralisado devido à síndrome rara. A Ramsay Hunt é causada por um vírus e afeta os nervos da face e do ouvido, tendo vários sintomas além da paralisia.

O cantor filmou a situação para mostrar aos fãs - que ficaram chateados com o cancelamento dos seus próximos shows - que ele está fisicamente impossibilitado de se apresentar devido à doença. Além da síndrome de Ramsay Hunt, Bieber tem também a doença de Lyme, que é causada por um tipo de carrapato. A doença é pouco comum no Brasil mas ocorre com frequência nos Estados Unidos e Europa.