Justin Bieber chega ao Brasil ao lado da esposa, Hailey

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atração principal do terceiro dia de apresentações do Rock in Rio, o cantor canadense Justin Bieber já está no Rio de Janeiro, e chegou acompanhado por sua esposa, a modelo Hailey Bieber.

Fãs que aguardavam a chegada de Bieber em um hotel no Rio de Janeiro flagraram o momento em que o artista entrou ao lado de Hailey.

A presença de Justin Bieber no Rock in Rio era motivo de dúvidas após vários rumores de que ele teria cancelado o show por motivos de saúde. Entretanto, os organizadores do evento confirmaram a performance do canadense, mas foi necessário alterar o horário que ele subirá ao palco: a apresentação do astro está prevista para começar às 23h em vez de 0h10, como foi anunciado.

Devido ao ajuste de horários, o show da cantora Demi Lovato passou de 22h20 para 20h35.

Diversos boatos que circularam na imprensa e nas redes sociais dizem que Justin Bieber cancelou uma série de shows que vai realizar na América Latina, inclusive dois em São Paulo. No entanto, até o momento essa informação ainda não foi confirmada pela equipe do famoso.