Justiça suspende shows de Bell Marques e Padre Fábio de Melo com cachê de R$ 750 mil

O evento ocorrerá em agosto e a Prefeitura já informou que vai recorrer da decisão. O Ministério Público do Ceará apontou ainda uma série de irregularidades no orçamento e processos administrativos.

Os shows de Bell Marques e do Padre Fábio de Melo na festa de emancipação da cidade de Baturité, no Ceará, foi suspensa pela Justiça. As atrações custariam R$ 750 mil aos cofres públicos.

