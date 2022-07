Ana Maria Braga engata namoro com jornalista da Globo

Solteira há um ano, Ana Maria Braga fez a fila andar e engatou namoro com o jornalista da Globo, Fábio Arruda. Os dois foram flagrados juntos em clima de romance durante uma festa junina promovida na casa da apresentadora.

Fábio é editor de imagens do departamento de esportes da Globo e teria acompanhado Ana durante a gravação da final do ‘Super Chefinhos’, no último domingo (24). A informação é da colunista Fabia Oliveira.

Ana está solteira desde o fim do casamento com Lucet, em junho do ano passado.