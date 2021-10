Justiça rejeita pensão de R$ 100 mil para mãe dos filhos de Gugu Liberato

Rose não era casada oficialmente com o apresentador, morto em 2019, e não foi incluída no testamento. Gugu deixou 75% dos bens para os três filhos, João, Marina e Sofia; e 25% para cinco sobrinhos.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, do Uol, Rose pediu a pensão no mesmo processo que pede reconhecimento de união estável.

