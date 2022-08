Justiça pede bloqueio de contas de Nego do Borel por dívida; Entenda

Ano passado, o cantor correu o risco de ter as contas penhoradas após não pagar o IPTU de uma casa no Rio de Janeiro entre 2017 e 2020. A divida estava acumulada em mais de R$ 27 mil.

A Justiça do Rio de Janeiro pediu o bloqueio das contas bancárias da produtora LB Produções Artísticas Ltda, de Nego do Borel por dividas de convênios médicos de um banco.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.