Juliette surge em casa da Anitta e fãs piram: 'vem feat'

Juliette está com tudo. A vencedora do BBB21 surgiu na manhã de hoje na casa de Anitta, no Rio de Janeiro.

A paraibana não contou o que está fazendo por lá, mas apareceu animada ao revelar estar na mansão da cantora: “Zerei a vida”, escreveu Juliette, que foi convidada para se hospedar na casa da poderosa.

Juliette está na casa da Anitta!

P O D E R O S A viu?pic.twitter.com/l2SgBeI5Sd — Updates Juliette (@UpdatesJuliette) May 11, 2021

Anitta, que está nos Estados Unidos, repostou o stories de Juliette e mandou um recado: “Bem vinda Juliette, cuida dos cachorros pra mim enquanto eu tô longe”, escreveu a cantora.

Vale lembrar que Anitta declarou torcida para Juliette enquanto ela estava confinada no BBB21. Os cactos já ficaram animados com a possibilidade de um feat entre as duas.