Caio Blat e Luisa Arraes revelam ‘truque’ do casamento

“Meus amigos dizem que é um sonho de casamento porque se brigarmos, fechamos as duas portas", brincou, afirmando que "as portas ficam sempre abertas", já que estão separados apenas por um corredor.

O ator alugou um apartamento no mesmo andar do prédio onde Luísa mora, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. “A gente é vizinho. É uma coisa muito erótica. Acabei de ir lá pegar uma xícara de açúcar para o bolo", brincou o ator em entrevista para a revista "JP".

