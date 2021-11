Juliette revela detalhes sobre quarto do sexo de Anitta: 'todos os tamanhos'

Juliette falando do quarto do sexo da Anitta e também falando que a Anitta deu um "presente" para ela pic.twitter.com/fFT5JXN9Cj

Juliette fez revelações sobre o quarto do sexo de Anitta durante sua participação no Lady Night, de Tatá Werneck. A ex-BBB dormiu na casa da funkeira semanas depois de vencer o reality.

