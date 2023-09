Juliano Cazarré rebate críticas após anunciar sexto filho

O ator respondeu cada uma delas: "Isso aqui é o puro suco do declínio moral no ocidente. O primeiro comentário é eugenista. O segundo impressiona, pois a pessoa não conhece a nossa família, mas se sente à vontade para falar que temos uma babá para cada filho, o que está longe da verdade".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.