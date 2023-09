Julgamento sobre 8/1, regulamentação das apostas esportivas e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kassio e Moraes divergem em julgamento sobre 8/1, Câmara aprova regulamentação das apostas esportivas, mortes na Líbia podem passar de 20 mil e outras notícias para começar esta quinta-feira (14).

JUSTIÇA

Kassio diverge de Moraes e vota por condenação de réu do 8/1 a 2 anos e 6 meses. Ministro indicado por Bolsonaro sugere absolvição de réu em parte dos crimes; relator defendeu pena de 17 anos.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara aprova texto-base de reforma eleitoral que afrouxa legislação. Proposta, que terá destaques votados nesta quinta, flexibiliza Ficha Limpa e Lei de Improbidade.

MERCADO

Câmara aprova projeto que regulamenta apostas esportivas. Governo espera arrecadar R$ 1,6 bilhão em 2024; texto contempla centrão, games e cassinos virtuais.

GOVERNO LULA

Dino diz que Tribunal Penal Internacional é desequilibrado e endossa críticas de Lula. Ministro afirma que Itamaraty pode debater participação do Brasil no Estatuto de Roma.

TELEVISÃO

Mauro Cid vai falar da relação de Bolsonaro com veículos de imprensa alinhados ao ex-presidente. Militar afirma que provará como imprensa bolsonarista era financiada; OUTRO LADO: Jovem Pan diz que, por se tratar de processo judicial, se exime de qualquer manifestação.

JUSTIÇA

Roberto Jefferson vai a júri popular por tentativa de homicídio contra agentes da PF. Juíza considera haver indícios de que ex-deputado assumiu risco de matar policiais que foram cumprir ordem de prisão expedida por Moraes.

JUSTIÇA

TSE forma maioria contra tentativa de Deltan de suspender cassação. Para defesa de ex-procurador da Lava Jato, tribunal fez suposições sobre procedimentos de órgão.

CHUVA

RS tem previsão de novo ciclone e já sofre com cheias; viatura da PRF é arrastada. Rios transbordaram em municípios do sul do estado; chuva forte deve perdurar até esta quinta (13).

ÁFRICA

Número de mortos após inundações na Líbia pode passar de 20 mil, diz prefeito. Ministro afirma que ao menos 25% da cidade de Derna, a mais atingida no país do Norte da África, 'desapareceu'.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Câmara aprova fim da perda de cidadania brasileira para quem adquirir outra nacionalidade. Proposta apoiada por ampla maioria vai direto à promulgação por já ter sido analisada anteriormente no Senado.

FEMINICÍDIO

'Não teve Justiça para meu irmão no Brasil', diz irmã de vítima de brasileiro preso nos EUA. Válter Júnior Moreira dos Reis foi morto por Danilo Cavalcante em novembro de 2017, na cidade de Figueirópolis (TO).

VIVER

Francesa morre de botulismo após comer sardinha. Mulher consumiu peixe feito em restaurante; doença é causada pela ingestão de alimentos mal conservados.

PIX

Depois da mão fantasma, vírus de celular desvia Pix e limpa conta. Criminosos instalam programa malicioso a partir de aplicativos na Play Store ou de notificações.

ILUSTRADA

Renato Aragão perde para empresa chinesa o direito de usar a marca Didi. Humorista foi avisado sobre o vencimento da propriedade e, após 60 anos, não poderá mais aplicar o nome para produtos.

RIO

Queijo do RJ é um dos melhores do mundo em competição na França. O caprinus, feito em Valença, foi o único da América Latina a competir na última fase do Mundial do Queijo de Tours.

SÃO PAULO

Tarcísio sanciona lei que obriga restaurantes a servir água filtrada de graça em SP. Medida visa reduzir constrangimento de clientes e garantir qualidade da bebida oferecida.