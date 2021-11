Juju Salimeni faz revelações sobre os bastidores do Pânico: ‘tratada como lixo'

Juju também afirmou que as mulheres não era valorizadas. “A gente era bem desvalorizada. Era um programa de homens, total machista. Não cabe nos dias de hoje. É absurdo para os dias atuais. Eles não souberam se adequar. Existia humor depreciativo e uma forma de zoar as mulheres”, avaliou.

"Não era feliz, mas não posso reclamar. Foi um treinamento de guerra. Não cuspo no prato em que comi, mas não era saudável mentalmente”, disse em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

