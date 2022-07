Jout Jout anuncia fim de canal no YouTube e quer se distanciar do mundo digital

Agora que seu canal no YouTube oficialmente não receberá mais atualizações, os fãs de Jout Jout podem acompanhá-la num quadro e num podcast que ela produz para o programa "Saia Justa", do GNT.

A pausa foi feita para a influenciadora poder tirar férias e se desconectar do mundo digital. Recentemente, disse que largou até o WhatsApp, enquanto viajava por cidades do interior do país, a fim também de cessar sua exposição ao público.

"Estamos de volta pra falar que chegou o momento de encerrar esse belo ciclo iniciado lá em 2014, com muito frio na barriga e nenhuma ideia de onde chegaríamos. Agora sabemos que chegamos num lugar massa e por isso merecemos um encerramento massa", disse ela no vídeo.

