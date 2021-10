José de Abreu será candidato a deputado pelo PT: 'reconstruir o Brasil'

"Ele acha que hoje, como ator da TV Globo, eu calço 47 [em influência e importância]. Se for deputado, vou calçar 33 pois serei do baixo clero do Congresso [ao se integrar a um colegiado em que será um entre 513 parlamentares]", contou a jornalista.

José de Abreu vai largar a carreira de ator para se candidatar a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio de Janeiro. A declaração foi durante entrevista a Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo.

