Jornalistas da CNN, Phelipe Siani e Mari Palma se casam em São Paulo

Phelipe Siani e Mari Palma se casaram no sábado, 27 de agosto, em uma fazenda em Itatiba, cidade do interior de São Paulo. De acordo com a Quem, o casamento com ares intimistas recebeu cerca de 600 convidados, que se emocionaram do início ao fim, principalmente com as palavras da noiva ao homenagear o pai, Luiz Palma, morto no ano passado, vítima de câncer.

“Meu pai é o amor da minha vida e eu nunca pensei que não teria ele aqui no meu casamento. Foi sendo bem difícil construir esse dia sabendo que ele não estaria aqui fisicamente, até porque sei que ele estaria muito feliz. Ele estava no dia do nosso noivado, então o comecinho de tudo ele chegou a ver e isso me deixa muito feliz. Claro que tem homenagens para ele no dia, mas eu quis fazer tudo muito simples, nada exagerado, para respeitar quem ele era. Acho que o maior de tudo vai estar dentro de mim, na conexão que eu tenho com ele. E no quanto eu vou estar com ele no meu coração ali em cada momento. Ele me fortalece todos os dias, então no casamento não vai ser diferente”, afirmou Mari, antes da cerimônia, para a a revista.

Ainda de acordo com a publicação, a lua de mel será em Londres e depois casal segue viajando para alguns outros países da Europa.