Jorge Kajuru se diz pai verdadeiro da filha de Túlio Maravilha e quer DNA

"Nunca tive caso extraconjugal com Alessandra. Ela estava com 17 anos e separada. A única verdade Ronaldo Caiado sabe, pois ela queria fazer DNA e depois desistiu!!!", afirmou ele.

O senador Jorge Kajuru (Cidadania - GO), ex-apresentador esportivo, afirmou ao programa Esporte Interativo, que é o verdadeiro pai de Marcella, uma das filhas do ex-jogador de futebol Túlio Maravilha. Ele alega que teve um envolvimento com a mãe da jovem, Alessandra, ex de Túlio, e disse que está disposto a fazer um teste de DNA para resolver o assunto.

