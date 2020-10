Jonas Esticado e Gusttavo Lima anunciam música sobre amor que chegou ao fim

Após o fim do relacionamento com a modelo Andressa Suita, o cantor Gusttavo Lima está se dedicando ao lançamento de músicas para seu novo álbum. O cantor vai lançar uma nova canção ao lado do sertanejo Jonas Esticado.

Nas redes sociais, Jonas compartilhou uma foto ao lado de Gusttavo Lima e anunciou que nesta sexta-feira (16), os fãs vão conhecer um novo sucesso, a música 'Ele não tem'.

"A ansiedade só aumenta, mas amanhã vamos acabar com ela! O lançamento oficial de 'Ele não tem' com participação mais que especial do meu parceiro @gusttavolima", escreveu na legenda da publicação.