Jojo Todynho dá entrada em hospital para colocar balão gástrico

Jojo Todynho deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (24) para se submeter a um procedimento para emagrecimento, informou a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

A funkeira e campeã de “A Fazenda 12” colocará um balão gástrico. O objeto é geralmente introduzido como em uma endoscopia, e o balão é colocado no estômago, preenchido com soro fisiológico, para fazer com que a pessoa coma menos, consequentemente perdendo peso.

O balão deve ser removido após 6 meses. O procedimento é indicado a pessoas com o IMC superior a 30kg/m2 e com doenças como pressão alta ou diabetes, ou pessoas com IMC superior a 35kg/m2.

Em 2019, Jojo chegou a emagrecer 20 quilos e ficou satisfeita com o corpo, mas acabou ganhando peso durante a participação em A Fazenda.