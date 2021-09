Jojo Toddynho beija namorado após polêmica de estar com ficante alheio e é detonada

Jojo Toddynho postou neste sábado (11) um vídeo beijando o namorado, Felipe Márcio, após rebater, na semana passada, uma jovem que afirmou que o rapaz era o seu “ficante sério” e havia dormido na sua casa no dia anterior a ele aparecer com Jojo.

Fazendo uma festa, a campeã de A Fazenda se filmou enquanto dava um selinho no rapaz. A cena foi criticada por fãs: “Ai Jojo, logo você, tao esperta”, “Coragem”, “Fala que não tinha que tá com mach0 de ngm, mas mesmo depois da outra dizer que ele estava na noite anterior com ela, provado isso, mostrou ele indo lá falar com a outra pedindo desculpas, ela tá com ele! Jkkk corajosa! E corna já declarada né, fez com uma, vai fazer igualzinho com ela”, foram alguns dos comentários.