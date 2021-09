Caio Castro desativa Instagram após término com Grazi Massafera

Parece que Caio Castro resolveu ‘sumir’ depois do fim do relacionamento com Grazi Massafera. Neste sábado (11), o ator desativou a sua conta do Instagram.

A equipe do ator confirmou ao jornal O Dia que foi o próprio ator quem desativou o perfil, e não deu detalhes.

Recentemente, ele passou a receber críticas sobre o fim do relacionamento de quase 2 anos com Grazi. O ator foi clicado com outra loira dias depois, deixando uma balada em Minas Gerais, e Grazi apagou a maioria das fotos dos dois juntos.

Nesta semana, a atriz viajou rumo a Portugal.