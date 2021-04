Joelma surge irreconhecível e Alexandre Borges dispara: 'está solteira?'

O “Altas Horas” de ontem teve um agito entre Joelma e Alexandre Borges. A cantora surgiu praticamente irreconhecível com o rosto e cabelo diferentes, e chamou a atenção do ator, que está solteiro após o fim do seu segundo casamento.

“Vocês não podem perder a Joelma. Joelma tá gata! Muito gata! Conseguiu se recuperar muito bem mesmo”, disse Alexandre ao fazer a chamada para o programa.

Durante a atração, o ator da Globo se aproximou do telão em que a vídeo chamada de Joelma era exibida no palco do programa, e disparou: “Você tá solteira, meu bem? Eu tô solteiro!”.

O ator também chamou atenção por dançar muito empolgado ao som de Léo Santana, interagindo com a plateia virtual e com Joelma durante o rebolado. Depois, ele falou sobre cuidar da mãe com Alzheimer durante a pandemia: 'Vou morrer lutando".

De boinha assistindo Altas horas,tá show,Alexandre Borges arrazou muito alegre. pic.twitter.com/7Ak43PZP0g — Ludmylla Almeida (@Ludmill90291810) April 11, 2021

Já Joelma falou sobre a sua luta pela recuperação da Covid-19, da qual até hoje tem sérias sequelas. Ela descobriu um problema no estômago depois de pegar o vírus, e também sofre com o comprometimento da respiração, da visão, do fígado e ainda sofre de confusões mentais.

No Twitter, o impacto inicial dos internautas ao se depararem com Joelma no telão não deixou a mudança em seu rosto passar despercebida. “Meu Deus, a Joelma tá irreconhecível, a harmonização facial ataca novamente”, “Joelma está irreconhecível no altas horas”, “A Joelma tá irreconhecível no #AltasHoras. Tô chocado.”, “Joelma tá irreconhecível. Mesmo já sabendo que é ela não consigo reconhecer nada além da voz”, foram alguns dos comentários.

Houve também quem comentasse a brincadeira com Alexandre Borges, já "shippando" o ‘casal’. Depois do fim do casamento com Ximbinha, Joelma teve um namorado, mas o relacionamento também já chegou ao fim.