“Você é nossa luz, princesa. Obrigado por me permitir viver o amor mais lindo, leve, sincero e recíproco. Obrigado mais uma vez por tudo, não tenho palavras. Cada lugarzinho que você amava te levarei”, escreveu o influenciador ao publicar o vídeo espalhando as cinzas da amada.

Luana morreu em novembro do ano passado, após sofrer paradas cardiorrespiratórias durante uma lipoaspiração no joelho.

João Hadad jogou as cinzas da namorada, Luana Andrade, nesta quinta-feira (11), no lugar favorito da influenciadora, o Convento da Penha, no Espírito Santo.

João Hadad joga cinzas de Luana Andrade no Convento da Penha: 'Obrigado por me permitir viver o amor mais lindo' https://t.co/nOmhlkA4Uq pic.twitter.com/w9Iu4JCyIg

