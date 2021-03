João Gordo diz que Bolsonaro é genocida e detona apoiadores: ‘desgraçados'

O apresentador chamou Bolsonaro de ‘genocida’ e criticou quem o apoia. “300 mil pessoas morreram, o cara é cúmplice, genocídio. Então se você está me escutando agora, seu filho da put* e você apoia esse desgraçado, esse nazi do caralh*. Você também é filha da put*, você também é um desgraçado, você é mal-caráter”, detonou.

