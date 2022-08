Jô Soares fez última aparição pública ao se vacinar contra Covid

Ao fim do depoimento, Jô se despediu com um de seus bordões mais famosos, adaptado aos tempos de Covid: "beijo do gordo, de máscara." O artista morreu nesta sexta-feira, aos 84 anos.

"Só não fico desesperado porque acredito no Brasil, mas é fogo, porque de vez em quando vem um balde d'água e você vê que falta muito. Tem que batalhar para o governo comprar as vacinas. A única arma que existe contra esse vírus hoje em dia é a vacina", afirmou.

Jô fazia uma rara aparição em público, de dentro de um carro no Estádio do Pacaembu, onde tomou a primeira dose da vacina. Na ocasião, o artista defendeu a compra de novos imunizantes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.